شهداء وجرحى في قصف جوي صهيوني لسيارة مدنية في رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 12:54

شهداء وجرحى في قصف جوي صهيوني لسيارة مدنية في رفح جنوب قطاع غزة

منذ 15 mins 22 December، 2023
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