إصابتان بعد اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 13:14

إصابتان بعد اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 43 mins 22 December، 2023
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