شهيدة وعدد من الجرحى بقصف مدفعي صهيوني طال منتصف سوق البريج بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 13:14

شهيدة وعدد من الجرحى بقصف مدفعي صهيوني طال منتصف سوق البريج بغزة

منذ 44 mins 22 December، 2023
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