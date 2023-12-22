وسائل اعلام العدو عن ضباط وجنود الجيش الصهيوني عند الحدود مع لبنان: نشعر كأننا بط في ميدان الرماية وتسلسل الأحداث يتزايد هنا، حرب على كل شيء والرتب العليا في الجيش تعتقد أن كل شيء على ما يرام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 13:14

وسائل اعلام العدو عن ضباط وجنود الجيش الصهيوني عند الحدود مع لبنان: نشعر كأننا بط في ميدان الرماية وتسلسل الأحداث يتزايد هنا، حرب على كل شيء والرتب العليا في الجيش تعتقد أن كل شيء على ما يرام

منذ 46 mins 22 December، 2023
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