نزوح عدد كبير من سكان جباليا البلد باتجاه مدارس غرب غزة بعد ارتكاب العدو الاسرائيلي مجازر بحقهم منذ الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 13:14

نزوح عدد كبير من سكان جباليا البلد باتجاه مدارس غرب غزة بعد ارتكاب العدو الاسرائيلي مجازر بحقهم منذ الصباح

منذ 50 mins 22 December، 2023
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