إعلام العدو: الأرقام المتعلقة بالدمار في كيبوتس “المنارة” عند الحدود مع لبنان لم تكن معروفة للجمهور في “إسرائيل” وأخفاها الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 11:08
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: سنذهب إلى القاهرة برؤية واضحة وهي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو وإعادة الإعمار
إعلام العدو: الأرقام المتعلقة بالدمار في كيبوتس “المنارة” عند الحدود مع لبنان لم تكن معروفة للجمهور في “إسرائيل” وأخفاها الجيش “الإسرائيلي”
منذ 26 mins
22 December، 2023
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