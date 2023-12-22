اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شتولا، ايفن مناحم، نطوعا، وزرعيت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 08:58

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شتولا، ايفن مناحم، نطوعا، وزرعيت بالجليل الغربي

منذ 6 mins 22 December، 2023
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