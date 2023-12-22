الهلال الأحمر بغزة: الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع والأوبئة بدأت تنتشر في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء جراء العدوان الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 08:56

الهلال الأحمر بغزة: الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع والأوبئة بدأت تنتشر في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء جراء العدوان الاسرائيلي

منذ 39 mins 22 December، 2023
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