أصوات انفجارات ناتجة عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الاسرائيلي في مناطق اليرموك والجلاء وحي الشيخ رضوان وسط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 08:56

أصوات انفجارات ناتجة عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الاسرائيلي في مناطق اليرموك والجلاء وحي الشيخ رضوان وسط غزة

منذ 40 mins 22 December، 2023
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