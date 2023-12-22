جيش العدو الاسرائيلي يستولي على (31) مركبة خلال اقتحام بلدة صوريف شمال الخليل بالضفة المحتلة فجر اليوم بالإضافة لمداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 08:56

جيش العدو الاسرائيلي يستولي على (31) مركبة خلال اقتحام بلدة صوريف شمال الخليل بالضفة المحتلة فجر اليوم بالإضافة لمداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها

منذ 1 ساعة 22 December، 2023
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