مراسل المنار: القبة الحديدية الصهيونية تطلق صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء القطاع الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 22:12

مراسل المنار: القبة الحديدية الصهيونية تطلق صاروخا اعتراضيا انفجر في أجواء القطاع الأوسط

منذ 32 mins 21 December، 2023
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