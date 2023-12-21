مراسل المنار: إصابة طفيفة ونجاة العائلة التي كانت تقطن الطابق السفلي أثناء الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية معادية في الأطراف الغربية لبلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 22:12

مراسل المنار: إصابة طفيفة ونجاة العائلة التي كانت تقطن الطابق السفلي أثناء الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية معادية في الأطراف الغربية لبلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان

منذ 35 mins 21 December، 2023
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