كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 22:10

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس في غزة

منذ 45 mins 21 December، 2023
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