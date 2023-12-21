اعلام العدو: حزب الله صعّد من استهدافه “للمدنيين الإسرائيليين” في المستوطنات الحدودية اليوم ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار كبيرة في المباني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 22:12

اعلام العدو: حزب الله صعّد من استهدافه “للمدنيين الإسرائيليين” في المستوطنات الحدودية اليوم ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار كبيرة في المباني

منذ 53 mins 21 December، 2023
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