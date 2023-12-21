إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في برعام، أفيفيم، ويرؤون بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 22:10

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في برعام، أفيفيم، ويرؤون بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
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