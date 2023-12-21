عائلات تطلق مناشدات من منطقة الشيخ رضوان وشارع اللبابيدي شمال مدينة غزة لإنقاذ جرحى أصيبوا جرّاء استهدافات العدو الاسرائيلي مع استمرار حصارهم داخل منازلهم وبعض الجرحى في الشوارع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 18:30

عائلات تطلق مناشدات من منطقة الشيخ رضوان وشارع اللبابيدي شمال مدينة غزة لإنقاذ جرحى أصيبوا جرّاء استهدافات العدو الاسرائيلي مع استمرار حصارهم داخل منازلهم وبعض الجرحى في الشوارع

منذ 26 mins 21 December، 2023
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