عبد السلام: من اعطى اميركا الحق ان تمنح “اسرائيل” كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل اجرامها في غزة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 18:30

عبد السلام: من اعطى اميركا الحق ان تمنح “اسرائيل” كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل اجرامها في غزة؟

منذ 42 mins 21 December، 2023
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