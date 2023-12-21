عبد السلام: من اعطى اميركا الحق ان تمنح “اسرائيل” كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل اجرامها في غزة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 18:30
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: سنذهب إلى القاهرة برؤية واضحة وهي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو وإعادة الإعمار
عبد السلام: من اعطى اميركا الحق ان تمنح “اسرائيل” كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل اجرامها في غزة؟
منذ 42 mins
21 December، 2023
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كتائب القسام: استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات “الشواظ” وأكد مجاهدونا قتل 11 جنديا من أفرادها ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود
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