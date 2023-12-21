عبد السلام: عمليات اليمن البحرية ليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 18:30

عبد السلام: عمليات اليمن البحرية ليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة

منذ 44 mins 21 December، 2023
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