سرايا القدس: أوقعنا مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة والقذائف المضادة في حي الشيخ رضوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 12:06

سرايا القدس: أوقعنا مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة والقذائف المضادة في حي الشيخ رضوان

منذ 21 mins 21 December، 2023
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