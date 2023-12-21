اعلام العدو: استنفار أمني واغلاق مستوطنات على الحدود اللبنانية حتى اشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 12:06

اعلام العدو: استنفار أمني واغلاق مستوطنات على الحدود اللبنانية حتى اشعار آخر

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
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