‫صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة   – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:38

‫صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة  

منذ 20 mins 21 December، 2023
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