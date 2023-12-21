صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس لجنة مستوطنة “شتولا”: كنا نعتقد أن حزب الله سيتراجع إلى شمال الليطاني، و الذي حصل أننا تراجعنا نحن إلى وراء “نهر بتست” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:38

صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس لجنة مستوطنة “شتولا”: كنا نعتقد أن حزب الله سيتراجع إلى شمال الليطاني، و الذي حصل أننا تراجعنا نحن إلى وراء “نهر بتست”

منذ 48 mins 21 December، 2023
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