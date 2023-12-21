صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: قلق كبير عند المستوطنين في المستوطنات الحدودية مع لبنان من أنفاق حزب الله المحتملة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:38

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: قلق كبير عند المستوطنين في المستوطنات الحدودية مع لبنان من أنفاق حزب الله المحتملة

منذ 58 mins 21 December، 2023
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