المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 17:30
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السيد الحوثي: إذا كانت لدى الأميركي نية بارتكاب حماقة باستهداف بلدنا فلن نقف مكتوفي الأيدي وسنجعل مصالحه هدفًا لنا
السيد الحوثي: إذا أرسل الأميركي جنوده إلى اليمن فليعرف أنه سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان وما عاناه في فيتنام
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: خطوط الملاحة آمنة لكل السفن عدا المرتبطة بكيان العدو أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة
رئيس وزراء ماليزيا يعلن منع "شركة زيم الإسرائيلية" للشحن وأي سفينة تحمل علم كيان الاحتلال من الرسو في موانئ البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة
منذ 32 mins
20 December، 2023
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