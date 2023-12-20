المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا إستهدفوا مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2023 - 17:30

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا إستهدفوا مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة

منذ 32 mins 20 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة