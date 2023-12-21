لليوم الـ76 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 469 منذ السابع من اكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل 3 من جنوده اليوم الخميس.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما اعلنت عن تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق، تم تفجيره بالجنود، حيث وقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

ونشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خانيونس.

وفي شمال قطاع غزّة، استهدفت كتائب القسام 3 دبابات ميركافا صهيونية بقذائف “الياسين 105″، كما تمكّن مقاومو القسام من قنص جندي صهيوني شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف مقاومو القسّام، مجموعة مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما تمّ استهداف، دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما استهدفت الكتائب جيباً صهيونيا بداخله 7 جنود بقذيفة “الياسين 105” ودمرته بشكل كامل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ودمرت دبابة صهيونية وجرافتين عسكريتين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي مدينة غّزة أيضاً، تمكنت كتائب القسام من استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

واشتبك مقاومو القسّام، مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة، مؤكدين مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين، ودكت كتائب القسام تحشدات قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، عن تمكن مقاومي القسّام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.

سرايا القدس، أعلنت بدورها، أنّ مقاوميها، دكَّوا حشوداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفوا دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف “التاندوم” في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك، في مدينة غزّة.

وعرضت سرايا مشاهد من تفجير عبوة ثاقب “برميلية” في قوة صهيونية راجلة و جرافة عسكرية شرق حي الشجاعية، في غزّة.

وتمكنت سرايا القدس، من إيقاع 5 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى “الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، أعلنت أنّ مجموعاتها القتالية تمكنت في محاور القتال بالشجاعية من استهداف تجمع لجنود العدو باستخدام قذائف RPG/ والاشتباك معهم موقعين عددا منهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية “الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” خوض مقاوميها اشتباكات عنيفة من نقطة الصفر مع قوات الاحتلال المتوغلة شرقي تل الزعتر شرقي جباليا في شمال قطاع غزة، وايقاع قتلى وإصابات في جنود الاحتلال.

كما أعلنت الكتائب عن الاشتباك مع قوات الاحتلال المتمركزة قرب مستشفى دار السلام في خانيونس، جنوب قطاع غزّة، وقصفها بقذائف الهاون.

المصدر: موقع المنار