جيش العدو يهدم منازل ومحلات تجارية في حي “المهلل” في بلدة نعلين غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 09:52

جيش العدو يهدم منازل ومحلات تجارية في حي “المهلل” في بلدة نعلين غرب رام الله

منذ 26 mins 20 December، 2023
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