المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد وسام حيدر مرتضى “علي أبو الحسن” من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 09:52

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد وسام حيدر مرتضى “علي أبو الحسن” من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 37 mins 20 December، 2023
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