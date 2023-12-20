الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 09:52
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من دول الغرب على قطاع غزة لليوم الـ75 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى نحو 27 ألفاً
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت
منذ 42 mins
20 December، 2023
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