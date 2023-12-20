قصف منزل لعائلة لافي في الحي الياباني غرب خانيونس ووصول عدد من الاصابات لمشفى ناصر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 06:48

قصف منزل لعائلة لافي في الحي الياباني غرب خانيونس ووصول عدد من الاصابات لمشفى ناصر

منذ 44 mins 20 December، 2023
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