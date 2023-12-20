اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 00:42

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس في الضفة المحتلة

منذ 49 mins 19 December، 2023
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