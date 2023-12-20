الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار والتي ترتفع اعتبارا من المساء، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ، تشتد غزارتها فجر الجمعة، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا يقترب تدريجيا نحو اليونان ويؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يحمل معه أمطارا غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تلامس سرعتها ال 85 كلم/س شمال البلاد مساء الجمعة ويستمر حتى ظهر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة منخفضة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار والتي ترتفع اعتبارا من المساء ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ، تشتد غزارتها فجر الجمعة، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تشكل للسيول على الطرق اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا الى 85 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، فيرتفع معها موج البحر لحدود الـ3 أمتار، كما نحذر من تطاير اللوحات الأعلانية وألواح الطاقة الشمسية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتصل الى ارتفاع 1800متر.

السبت: غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق أحيانا. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتخف حدة الأمطار مساء مع حدوث انفراجات خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 15 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 16 درجة، في الداخل من 3 إلى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام