الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: نحن في حاجة ماسة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 00:42

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: نحن في حاجة ماسة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة

منذ 51 mins 19 December، 2023
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