غارات جوية صهيونية وسط مدينة خانيونس ومدفعية الاحتلال تواصل إطلاق القذائف تجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 00:00

غارات جوية صهيونية وسط مدينة خانيونس ومدفعية الاحتلال تواصل إطلاق القذائف تجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
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