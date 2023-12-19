غارات جوية صهيونية وسط مدينة خانيونس ومدفعية الاحتلال تواصل إطلاق القذائف تجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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العدوان الصهيوني - الأمريكي على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ 73 على التوالي وفصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي
الناطق باسم أنصار الله: ممرات البحرين الأحمر والعربي بأمان ولا خطر على السفن باستثناء التابعة للعدو أو المتوجهة لموانئه
المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي ينفذ سلسلة من الغارات استهدفت أطراف بلدات طير حرفا وعيتا الشعب والناقورة
المركز الأورومتوسطي: معسكر "تيمان" الإسرائيلي تحول إلى سجن "غوانتنامو" يحجز فيه المعتقلون الفلسطينيون بظروف قاسية
القوات المسلحة اليمنية: القوات البحرية استهدفت بعملية نوعية سفينتين بطائرتين بحريتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني
محمد عبد السلام: التخويف بغير ما أعلنّاه في موضوع استهداف سفن العدو دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع
بريتيش بتروليوم توقف جميع ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وإيفرجرين لاين توجه سفنها لتمر حول رأس الرجاء الصالح
غارات جوية صهيونية وسط مدينة خانيونس ومدفعية الاحتلال تواصل إطلاق القذائف تجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة
منذ 2 ساعة
18 December، 2023
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