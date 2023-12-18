وصول 3 شهداء أطفال إلى المستشفى الكويتي وعدد من الإصابات جراء قصف منزل عائلة عطية وسط رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 22:22

وصول 3 شهداء أطفال إلى المستشفى الكويتي وعدد من الإصابات جراء قصف منزل عائلة عطية وسط رفح

منذ 21 mins 18 December، 2023
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