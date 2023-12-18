مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” وقذيفة “RPG” والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 22:22

مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” وقذيفة “RPG” والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 24 mins 18 December، 2023
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