قناة 14 العبرية: إطلاق صواريخ من سوريا تجاه الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 22:20

قناة 14 العبرية: إطلاق صواريخ من سوريا تجاه الجولان

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
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