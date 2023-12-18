المقاومة ‏الإسلامية تطلق صلية صواريخ على مستعمرة كريات ‏شمونة ردًا على استهداف العدو لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا الشعب وتؤكد بأن أيّ مسٍّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 22:20

المقاومة ‏الإسلامية تطلق صلية صواريخ على مستعمرة كريات ‏شمونة ردًا على استهداف العدو لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا الشعب وتؤكد بأن أيّ مسٍّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل‏

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
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