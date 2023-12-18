المجلس الإقليمي الصهيوني في الجليل الأعلى: سقوط عدة صواريخ داخل كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2023 - 20:42

المجلس الإقليمي الصهيوني في الجليل الأعلى: سقوط عدة صواريخ داخل كريات شمونة

منذ 26 mins 18 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة