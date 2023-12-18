بالفيديو | مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 20:40

بالفيديو | مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة غزة

منذ 54 mins 18 December، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة غزة

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