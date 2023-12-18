إعلام العدو: إطلاق حوالي 8 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 15:14
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مراسل المنار: 26 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف للإحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء الطبي
اعلام العدو: اصابة "إسرائيلية" بجراح في عملية إطلاق نار في عطيرت وسط الضفة الغربية
تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من الولايات المتحدة لليوم الـ 73 على التوالي والمقاومة تواصل التصدي
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس
كتاب القسام تعلن استهداف شاحنة محملة بجنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خانيونس
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يدمر مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بالكامل ويخرجه عن الخدمة نهائياً
وزارة الصحة بغزة: ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا أمس الاحد إلى 110 شهداء
مراسل المنار: 30 شهيدا في قصف صهيوني على منزلي عائلتي القطشان والعرقود بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية المحتلة وتوقع اصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين
الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية المحتلة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت من الليل وحتى الآن 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة
جيش العدو الصهيوني يعلن عن مقتل 5 من جنوده في المعارك جنوب قطاع غزة
اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة الى 127 قتيلا
اعلام العدو يعلن إصابة 90 جندياً صهيونياً خلال المعارك في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بالإضافة إلى 5 قتلى
اعلام العدو: نحو 1800 جندي وضابط إسرائيلي أصيبوا في الحرب على غزة منهم 300 وصفت جراحهم بالخطيرة
هآرتس تتحدث عن استشهاد عدد من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة واحتجزهم في ظروف قاسية بمعسكر في بئر السبع
بريتيش بتروليوم توقف جميع ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وإيفرجرين لاين تعلن إعادة توجيه سفنها لتمر حول رأس الرجاء الصالح
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
التلفزيون الرسمي الإيراني: تعطل أنظمة محطات الوقود قد يكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج
إعلام العدو: إطلاق حوالي 8 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي
منذ 29 mins
18 December، 2023
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