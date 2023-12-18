إعلام العدو: إطلاق حوالي 8 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 15:14

إعلام العدو: إطلاق حوالي 8 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي

منذ 29 mins 18 December، 2023
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