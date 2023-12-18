لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

مشاهد استهداف تجمع لجنود العدو داخل مستوطنة المنارة

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 2023/12/16.

ملخص عمليات المقاومة

ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 17-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الأحد بتاريخ 2023/12/17 عشرة (10) بيانات عسكرية تضمّنت عشر (10) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف تجمّع آليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 9:00 استهداف قوّة عسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 9:50 رصد دخول أربعة جنود للعدو الإسرائيلي إلى نقطة تموضع شرق سعسع واستهداف النقطة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

4- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 13:30 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

6- الساعة 14:25 استهداف رافعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتدمير التجهيزات والمعدات.

7- الساعة 14:50 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 14:55 استهداف مقر قيادة مُستحدَث لجيش العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح.

9- الساعة 15:25 استهداف ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

شهداء على طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية، أمس الأحد، الشهداء المجاهدين حسن معن سرور “علي إبراهيم”، وحسن موسى الضيقة “أسامة”، وموسى محمد مصطفى “جهاد”، الذين ارتقى شهداء على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن معن سرور “علي إبراهيم” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة “أسامة” من بلدة حزّين في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى “جهاد” من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف الناقورة وعيترون.

كما أفاد مراسل المنار عن قصف صهيوني استهدف أطراف بلدات علما الشعب – الجبين – الضهيرة – يارون – بليدا جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار + الاعلام الحربي