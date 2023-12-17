التلفزيون السوري: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 21:50

التلفزيون السوري: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

منذ 31 mins 17 December، 2023
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