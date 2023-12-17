المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن معن سرور “علي إبراهيم” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان الذي ارتقى على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 21:16
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب لليوم الـ 72 والمقاومة تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات
القسام تستهدف تجمعاً صهيونياً شرق خانيونس و"نيريم" و"نير اسحاق" وسرايا القدس تقصف القوات المتوغلة جنوب دير البلح
سرايا القدس تخوض مواجهات مع قوات العدو المتوغلة في محوري حي الشجاعية وحي الشيخ رضوان
سرايا القدس تقصف التحشدات في جحر الديك وشرق المغازي والشركة الهندسية شرق خانيونس وتستهدف 3 آليات صهيونية بـ "التاندوم"
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف جنوب لبنان الذي ارتقى على طريق القدس
رئيس بلدية النصيرات: 400 ألف مواطن فلسطيني مهددين بالجوع والعطش بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة
آلاف المتظاهرين يجوبون مناطق هولندية قاطعين مسافة 25 كم لمحاكاة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في غزة
مواجهات عنيفة بين قوات العدو والمجاهدين وسط مدينة غزة واشتعال النيران في دبابتين لجيش الاحتلال في شارع اليرموك
مجاهدو سرايا القدس والقسام يفجرون في عملية مشتركة عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا صهيونية في المغراقة وسط القطاع
القسام تدمر ناقلتي جند وتفجر عبوة "رعدية" بقوة عسكرية في محاور خانيونس وتدمر دبابة ميركافا جنوب شرق دير البلح
المقاومة تستهدف مواقع "جل العلام" و"الراهب" وثكنة أفيفيم ومقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم وتحقق إصابات
المقاومة تقصف دشمة للعدو في موقع "بركة ريشا" وقوة عسكرية في محيط موقع "حانيتا" وتجمعاً لجنود العدو في "حرش عداثر"
المقاومة تقصف رافعة لجيش الاحتلال أثناء عملها على تركيب معدات فنية وتجسسية في "مزارع دوفيف" وتدمر التجهيزات والمعدات
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزين في البقاع الذي ارتقى على طريق القدس
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته ضد لبنان ويقصف بالمدفعية بلدات مارون الراس وبليدا ومحيبيب وعيتا الشعب والناقورة
الطائرات الصهيونية الحربية والمسيرة تقصف مناطق في عيتا الشعب وعيثرون والحافور بين يارون ومارون الراس والطيبة جنوب لبنان
ارتقاء عدد كبير من الشهداء اثر استهداف الإحتلال 4 منازل في مناطق متفرقة بالدرج والصحابة والمشاهرة والتفاح في مدينة غزة
شهداء وجرحى اثر قصف صهيوني استهدف حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة وسط غارات على خانيونس جنوب القطاع
وصول 50 شهيداً إلى مجمع الشفاء الطبي بفعل عمليات القصف والقنص الذي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة
الاتصالات الفلسطينية: بدء العودة التدريجية لخدمات الاتصالات في وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاع استمر 4 أيام
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه
دعوات عالمية الاثنين لإضراب يشمل جميع مناحي الحياة في العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
قوات الاحتلال تقتحم قرية رنتيس غرب رام الله وتقول إنها اعتقلت منفذ عملية طعن أصيب بها جندي احتياط عند مدخل البلدة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدات سعير وصوريف ومحيط مخيم الفوار قرب الخليل
القيادي في حماس خليل الحية: نريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة وملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان
خليل الحية: اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم ومستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وفلسطين
وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية مستمرة في غزة لتوصيل المساعدات إلى المدنيين ولإطلاق سراح الرهائن
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: اذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن معن سرور “علي إبراهيم” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان الذي ارتقى على طريق القدس
منذ 3 mins
17 December، 2023
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محمد عبد السلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
السيد صفي الدين: بعد العدوان على غزة ترسخت قناعتنا بأن حفظ لبنان مرهون بالمقاومة
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