محمد عبد السلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 20:48

محمد عبد السلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان

منذ 3 mins 17 December، 2023
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