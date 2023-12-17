المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة “أسامة” من بلدة حزين في البقاع الذي ارتقى على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 21:48
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مجاهدو سرايا القدس والقسام يفجرون في عملية مشتركة عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا صهيونية في المغراقة وسط القطاع
سرايا القدس تخوض مواجهات مع قوات العدو المتوغلة في محوري حي الشجاعية وحي الشيخ رضوان
المقاومة تقصف دشمة للعدو في موقع "بركة ريشا" وقوة عسكرية في محيط موقع "حانيتا" وتجمعاً لجنود العدو في "حرش عداثر"
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته ضد لبنان ويقصف بالمدفعية بلدات مارون الراس وبليدا ومحيبيب وعيتا الشعب والناقورة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدات سعير وصوريف ومحيط مخيم الفوار قرب الخليل
تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب لليوم الـ 72 والمقاومة تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات
مواجهات عنيفة بين قوات العدو والمجاهدين وسط مدينة غزة واشتعال النيران في دبابتين لجيش الاحتلال في شارع اليرموك
القسام تستهدف تجمعاً صهيونياً شرق خانيونس و"نيريم" و"نير اسحاق" وسرايا القدس تقصف القوات المتوغلة جنوب دير البلح
القسام تدمر ناقلتي جند وتفجر عبوة "رعدية" بقوة عسكرية في محاور خانيونس وتدمر دبابة ميركافا جنوب شرق دير البلح
سرايا القدس تقصف التحشدات في جحر الديك وشرق المغازي والشركة الهندسية شرق خانيونس وتستهدف 3 آليات صهيونية بـ "التاندوم"
المقاومة تستهدف مواقع "جل العلام" و"الراهب" وثكنة أفيفيم ومقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم وتحقق إصابات
المقاومة تقصف رافعة لجيش الاحتلال أثناء عملها على تركيب معدات فنية وتجسسية في "مزارع دوفيف" وتدمر التجهيزات والمعدات
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف جنوب لبنان الذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزين في البقاع الذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد حسن معن سرور "علي ابراهيم" من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
الطائرات الصهيونية الحربية والمسيرة تقصف مناطق في عيتا الشعب وعيثرون والحافور بين يارون ومارون الراس والطيبة جنوب لبنان
12 شهيداً من عائلتي راضي والشوا اثر قصف صهيوني استهدف ساحة الشوا المكتظمة بالسكان في حي التفاح في مدينة غزة
14 شهيداً وعدد من المصابين جراء قصف صهيوني استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
وصول 50 شهيداً إلى مجمع الشفاء الطبي بفعل عمليات القصف والقنص الذي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة
رئيس بلدية النصيرات: 400 ألف مواطن فلسطيني مهددين بالجوع والعطش بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة
الاتصالات الفلسطينية: بدء العودة التدريجية لخدمات الاتصالات في وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاع استمر 4 أيام
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه
آلاف المتظاهرين يجوبون مناطق هولندية قاطعين مسافة 25 كم لمحاكاة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في غزة
دعوات عالمية الاثنين لإضراب يشمل جميع مناحي الحياة في العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
قوات الاحتلال تقتحم قرية رنتيس غرب رام الله وتقول إنها اعتقلت منفذ عملية طعن أصيب بها جندي احتياط عند مدخل البلدة
القيادي في حماس خليل الحية: نريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة وملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان
خليل الحية: اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم ومستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وفلسطين
وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية مستمرة في غزة لتوصيل المساعدات إلى المدنيين ولإطلاق سراح الرهائن
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: اذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة “أسامة” من بلدة حزين في البقاع الذي ارتقى على طريق القدس
منذ 2 ساعة
17 December، 2023
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