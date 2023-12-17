لليوم الـ72 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان الصهيوني على غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ72 تصديها للعدوان الاسرائيلي على غزة، في ظل ارتفاع اعداد القتلى الصهاينة في صفوف القوات المعتدية والمتوغلة في مناطق مختلفة داخل القطاع المحاصر.

وخلال الأيام الأخيرة، ارتفع عدد قتلى العدو إلى نحو 450 جندياً في غزة، مع مقتل رقيبين الأحد، 125 منهم قتلوا خلال المعارك البرية، 55 قتيلاً منهم قتل بعد انتهاء الهدنة منذ نحو أسبوعين، و4 منهم من الأسرى الصهاينة لدى المقاومة.

وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة والعدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في شمال القطاع، وفي مناطق أخرى في غرب المدينة وشمالها في حيّ التفاح والزيتون وفي التوام، حيث استهدف مقاومون 4 آليات عسكرية إسرائيلية مختلفة بقذائف الـ “تاندوم” وعبوات “العمل الفدائي” في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام، بحسب بيان لسرايا القدس صباح الاحد.

وأكدت سرايا القدس أنّ مقاوميها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة عند محوري شرقي خان يونس وشمالها، محققين إصابات مؤكدة بصفوف جنود الاحتلال، بعد استهدافهم بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة والهاون، وأضافت أن “المجاهدين يخوضون اشتباكات ضارية في حي الشجاعية مع قوة صهيونية راجلة من 7 جنود”، مشيرة إلى إيقاع القوة المحتلة بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف الحشود العسكرية في محور التقدم في بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون من عيار 60 ملم، وكذلك الحشود العسكرية في “جحر الديك” و”شرق المغازي” و”الشركة الهندسية” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى استهداف موقعي “صوفا” و”حوليت” برشقات صاروخية.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهداف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

المصدر: مواقع