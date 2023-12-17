المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة أفيفيم الاسرائيلية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 18:08
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جيش الإحتلال يعلن مقتل إثنين من جنوده خلال معارك مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 92 منذ بدء الحرب
الاتحاد الدولي للصحافيين: ما يحدث في غزة لم يحدث في أي مكان آخر في العالم
استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن كامل قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي
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وزارة الصحة الفلسطينية: 297 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة بينهم 70 طفلا منذ بدء عملية طوفان الاقصى
المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
المقاومة الاسلامية ترصد 4 جنود صهاينة أثناء دخولهم الى نقطة تموضع بسعسع وتستهدفها بالاسلحة المناسبة محققة اصابات مؤكدة
المقاومة الاسلامية تستهدف رافعة لجيش العدو اثناء قيامها بتركيب معدات فنية وتجسسية بمزارع دوفيف وتدمر المعدات والتجهيزات
المقاومة الاسلامية تستهدف قوة عسكرية للعدو في موقع حانيتا وحرش عداثر ودشمة بموقع بركة ريشة وجل العلام بالاسلحة المناسبة
اعلام العدو: اضرار في مبنى في مستوطنة "سعسع" بالجليل الاعلى بعد اصابته بصاروخ موجه من لبنان
قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في جباليا وخان يونس وبيت لاهيا في اليوم الـ72 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة
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سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو العسكرية في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون عيار60
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 92 منذ بدء الحرب
الاتحاد الدولي للصحافيين: ما يحدث في غزة لم يحدث في أي مكان آخر في العالم
استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن كامل قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي
اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة
مصادر فلسطينية: 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في الضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في الضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: الجيش اليمني يحول البحر الأحمر إلى ساحة تهديد استراتيجي
شركة شحن OOCL في هونغ كونغ تعلن توقفها عن شحن البضائع من والى الكيان الصهيوني حتى اشعار آخر
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة أفيفيم الاسرائيلية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة
منذ 1 ساعة
17 December، 2023
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