إعلام العدو: إصابة إسرائيلي بعملية طعن شمال غرب رام الله وانسحاب المنفذ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 18:06

إعلام العدو: إصابة إسرائيلي بعملية طعن شمال غرب رام الله وانسحاب المنفذ

منذ 1 ساعة 17 December، 2023
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