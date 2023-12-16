كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي “ياسين 105” ما أدى إلى احتراقها بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 16:50
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جيش العدو الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ71 على التوالي والمقاومة تتصدى لتوغلاته البرية في مختلف المحاور
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مدينتي غزة وخانيونس ومخيم جباليا ومحيط مدرسة للأونروا في دير البلح
الدفاع المدني في غزة: سقوط 35 شهيدًا من طواقمنا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع
جيش الاحتلال يواصل محاصرة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ويستهدف سيارات الإسعاف لمنع إجلاء الجرحى منها
وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال تخرج الجرحى في مستشفى كمال عدوان إلى العراء وتعتدي على الكوادر الطبية
رئيس قسم الطوارئ في مستشفى أبو يوسف النجار في غزة: الوضع كارثي ولا نملك الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية للمرضى
مصادر فلسطينية: استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي
كتائب القسام استهدفت 4 دبابات ميركافا للعدو بقذائف العمل الفدائي و"الياسين 105" شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
كتائب القسام قصفت بقذائف الهاون تجمعًا للآليات المتوغلة شرق خانيونس واستهدفت قوة راجلة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح
كتائب القسام: استهداف آلية عسكرية صهيونية جنوب دير البلح وسط قطاع غزة بقذيفتي "الياسين 105" ما أدى إلى احتراقها بالكامل
سرايا القدس: استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 في تل الزعتر شمال قطاع غزة
سرايا القدس: قصفنا موقع "إسناد صوفا" وتمركزًا لجنود العدو في محيطه بالصواريخ وتجمعات العدو في جحر الديك بقذائف الهاون
حركة فتح الانتفاضة: مجاهدونا في قوات العاصفة يخوضون اشتباكات مع قوات العدو في محاور التقدم في خانيونس جنوب غزة
إعلام العدو: 20 جنديًّا "إسرائيليًّا" قتلوا في حي الشجاعية شرق غزة خلال الأسبوع الأخير
جيش العدو: التحقيق الأولي أظهر أن المحتجزين الـ3 الذين قتلوا بغزة الجمعة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية "أنقذونا"
حركة الجهاد الإسلامي: ننعي المصور سامر أبو دقة ونعتبر أن استهداف العدو المتعمد للصحافيين هدفه إخفاء معالم جريمته
استشهاد الشاب الفلسطيني سليم حجر برصاص قوات العدو في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
اعتقال 16 فلسطينيًّا من القدس والضفة الغربية المحتلتين ما يرفع عدد الأسرى إلى 4520 منذ 7 تشرين الأول الماضي
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنوا هجومًا بمسيرة انقضاضية على تموضع لجنود العدو خارج ثكنة راميم وأوقعوا إصابات مؤكدة
إعلام العدو يقر بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين أحدهم بحال الخطر في هجوم المقاومة الإسلامية الجوي على تموضعهم خارج ثكنة راميم
المقاومة الإسلامية تستهدف قوتين من جيش الاحتلال في مستعمرة المنارة وموقع المطلة وتوقع من فيهما بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية: استهداف قوة مشاة صهيونية ودشمة تحصن بها جنود العدو في موقع بركة ريشة ووقوع قتلى وجرحى في صفوفهم
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس رضوان علي حمودي "باقر" من مدينة صور جنوب لبنان
قصف صهيوني استهدف جبل بلاط ووادي السلوقي وأطراف بليدا وميس الجبل والخيام والجبين وعيترون وكونين ومروحين وحولا
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات في تشييع الشهيد وسام سليم في الصرفند: درب النصر لا تعبده إلا دماء الشهداء
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو نفذ عملية بدفعة كبيرة من المسيرات على أهداف حساسة في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد استمرار عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في غزة
وزير الحرب البريطاني: مدمرة تابعة لنا أسقطت في البحر الأحمر ما يعتقد أنها مسيرة هجومية أطلقت من اليمن
تحركات في عدد من الدول العربية والغربية دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالوحشية الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة
وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا وإعلان ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفًا له
وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا وإعلان ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفًا له
كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي “ياسين 105” ما أدى إلى احتراقها بالكامل
منذ 2 ساعة
16 December، 2023
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