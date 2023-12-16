اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتـلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 11:02

اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتـلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 25 mins 16 December، 2023
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